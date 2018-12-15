تصميمها خيالي.. إليكم سيارة نيسان "Juke" الجديدة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "نيسان" عن النموذج الجديد من سيارة "Juke" الكروس أوفر، التي تتميز بتصميمها الفريد، وكأنها مركبة من أفلام المستقبل الخيالية.

وتأتي السيارة الجديدة بقمرة قيادة جذابة، مزودة بمقاعد رياضية وواجهة قيادة بشاشتين، الأولى تعمل على اللمس في منتصفها للتحكم بأنظمة الملتيميديا ورؤية الصور من الكاميرات. أمّا الثانية فدائرية مقابل السائق مباشرة.

ولم تغفل "نيسان" عن إضافة لمساتٍ إبداعية على سيارتها الجديدة المقرر طرحها العام المقبل 2019، إذ تتألق بهيكل يتداخل فيه المعدن وألياف الكربون، فضلاً عن تصميم المصابيح الملفت بشكل حرف "X"، إلى جانب الأبواب التي تفتح باتجاهين معاكسين، والعجلات الرياضية بمقاس 19 إنشاً.

ومن المتوقع أن تطرح "نيسان" هذه المركبة بـ3 أنواع من المحركات: الأول بـ3 أسطوانات وسعة 1.0 ليتر، والثاني محرّك ديزل بسعة 1.5 ليتر. أمّا الثالث، فسيكون محرك بنزين توربيني بسعة 1.6 ليتر.

مصدر الصور: يوتيوب

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