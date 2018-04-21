نيسان تستغني عن مئات الوظائف في مصنعها بالمملكة المتحدة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال مصدر في شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات إن الشركة إستغنت عن مئات الوظائف في مصنعها في مدينة ساندرلاند البريطانية وهو أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا.

و تسعى شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات للتغلب على تراجع في الطلب على السيارات التي تعمل بالديزل في أرجاء الدول الأوروبية.

و تصنع نيسان سيارتيها قشقاي وجوك في المصنع الواقع في شمال شرق إنجلترا لكن المبيعات في بريطانيا ثاني أكبر سوق للسيارات في أوروبا هبطت 35 بالمائة منذ بداية العام الحالي و هو هبوط أسوأ بكثير من مجمل الطلب في القطاع الذي انخفض 12 بالمئة.

و كانت شركة نيسان اليابانية كشفت عن نسختها الجديدة "ألتيما" التي أعيد تصميمها لتشمل نظام " ProPilot Assist" وهو نظام مساعد للسائق شبه ذاتي.

و يعتبر هذا النظام للقيادة شبه ذاتي من المستوى الثاني و يتيح للسيارة التحكم بالسرعة و البعد عن السيارات الأخرى مع الحاجة إلى الحد الأدنى من التدخلات من السائق و يتم ذلك اعتماداً على إستخدام الكاميرات.

كما أشار نائب رئيس نيسان لتخطيط المنتجات في أميركا الشمالية مايكل بنس إلى أنّ "ألتيما" تنافس سيارتين قويتين تويوتا كامري وهوندا أكورد , مضيفاً ان الشركة ستعود هذا العام بعرض جديد بالكامل.

و كانت قد ظهرت "ألتيما" إلى العلن في معرض نيويورك الدولي للسيارات حيث تم الكشف عن أنها توفر قيادة شبه ذاتية أكثر أماناً مع زيادة الاهتمام بمراقبة السير في مسارات محددة.

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