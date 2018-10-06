شاهد بالصور أحدث سيارات المستقبل في معرض باريس للسيارات 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

شهدت العاصمة الفرنسية افتتاح معرض "باريس 2018 للسيارات"، يوم الخميس 4 أكتوبر، وسط حضور كبير للزوار من مختلف بلدان العالم.

وتشارك في هذا المعرض الذي يمتد ما بين 4 و14 أكتوبر 2018، أهم شركات تصنيع السيارات العالمية كـ بي إم دبليو ومرسيدس ورينو وهيونداي وبيجو وبورش وتويوتا وأودي.

ومن أهم السيارات التي سيراها زوار المعرض هذا العام، سيارة "e-tron" من أودي، ونموذج "504" الأحدث من بيجو، و"سيارة المستقبل" الكهربائية ذاتية القيادة من رينو.

كما ستستعرض فيراري سيارتها "Monza" المفترض أن تصبح أسرع سيارة في العالم، أما تويوتا فستطرح أحدث نماذج "camery" و"corolla"، بينما ستتألق سكودا بنموذج "RS" المعدل من سيارات "كودياك".

أما مرسيدس فستطرح للجمهور أحدث نماذجها من سيارات "GLE" رباعية الدفع الفاخرة، وكذلك ليكزس التي ستكشف عن سيارة "RC300h" الرياضية.

مصدر الصور موقع carscoops

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