شركة تويوتا تحذر من توقف الإنتاج في مصنعها في بريطانيا

أخبار الآن | لندن- بريطانيا (متابعات)

حذّرت عملاق صناعة السيارات اليابانية "​تويوتا​" من أن عدم توصل بريطانيا الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشأن بريكست، سيؤدي الى وقف الإنتاج مؤقتا في مصنعها في ديربي بوسط إنكلترا.

وأنتج المصنع الذي يوظّف 2500 موظف ما يقرب من 150 ألف سيارة العام الماضي، تم تصدير 90% منها للاتحاد الأوروبي.

وقال مدير مصنع الشركة في بيرناستون مارفن كوك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "رأيي هو أنه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية آذار فسوف يتوقف الإنتاج في مصنعنا".

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