تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قالت شركة "تيسلا" الأمريكية اليوم الخميس إنها ستخفض سعر سيارتها النموذجية X والسيارة طراز S في الصين بنسبة 12-26%.



وتأتي هذه الخطوة وسط توترات تجارية حادة بين الصين والولايات المتحدة التي شهدت تعريفة جمركية إضافية على الواردات الأمريكية إلى البلاد ، بما في ذلك السيارات ، ما أضر بسيارة تسلا التي تستورد جميع السيارات التي تبيعها حاليا في السوق.



وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يديرها الملياردير ايلون موسك انها ستخفض أسعار الطرازين بنسبة 12-26 في المئة لجعل السيارات بأسعار ميسورة في الصين.

وأضافت الشركة ، التي أطلقت في الآونة الأخيرة مبيعات ما قبل البيع لسيارة موديل 3 الجديدة في الصين ، في بيانها أن سعر السيارة سيبدأ من 540،000 يوان (77،928.83 دولار) لطراز الدفع الرباعي ثنائي المحرك ، و 595،000 يوان.

وقبل رفع الأسعار في يوليو، خفضت تسلا الأسعار على موديلاتها في الصين في مايو، بعد أن قالت بكين إنها ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات من جميع واردات السيارات.

وقال تيسلا في بيان لرويترز "نستوعب جزءا كبيرا من التعريفة للمساعدة في جعل سياراتنا أكثر بأسعار معقولة للعملاء في الصين."

تمثل هذه الخطوة تحولا من شهر يوليو عندما كانت تسلا واحدة من أوائل شركات صناعة السيارات الأمريكية التي رفعت الأسعار في السوق استجابة للتعرفات الجمركية .

وحذرت تسلا الشهر الماضي من أنها تواجه مشكلات كبيرة في بيع السيارات في الصين بسبب الجمارك الجديدة التي من شأنها أن تجبرها على تسريع الاستثمار في أول جيجا فاكتوري في شنغهاي.

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