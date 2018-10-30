شاهد أسرع سيارات ماكلارين الجديدة Speedtail الخارقة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ماكلارين )

في أحدث انتاحاتها ، أعلنت شركة ماكلارين إطلاق سيارتها الرياضية Speedtail ضمن فئة Hyper-GT الخارقة .



وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها الرياضية الجديدة تعتبر أقوى سيارة في تاريخ الشركة، حيث إنها تنطلق بقوة 772 كيلووات/1050 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 403 كلم/س، وبالتالي فإنها أسرع من أي سيارة أخرى تحمل شعار ماكلارين، ويقتصر إنتاج السيارة Speedtail المخصصة للطرقات على 106 نسخة وتتوفر بسعر يبلغ 1ر2 مليون يورو.



وتأتي سيارة Speedtail، المستوحاة من أول سيارة رياضية للطرقات من ماكلارين، بنمط مقاعد غير معتاد؛ حيث يجلس قائد السيارة في المنتصف على غرار سيارات السباقات، ويجلس الركاب خلف مقعد السائق على اليمين واليسار قليلاً.





وتعتمد سيارة ماكلارين الجديدة، التي يبلغ طولها 5.20 متر، على سواعد محرك بنزين هجين، وبمفضل المحرك التربو ثماني الأسطوانات V8 تنطلق السيارة Speedtail من الثبات حتى سرعة 300 كلم/س في غضون 8ر12 ثانية، وعند تفعيل وضع السرعة وشحن البطارية الهجين بالكامل وتحسين خصائص الإيروديناميكية، فإن سيارة ماكلارين تصل إلى سرعتها القصوى 403 كلم/س بعد ذلك بوقت قصير.





وأوضحت الشركة البريطانية أنها قامت بإجراء العديد من التحسينات على السيارة Speedtail الجديدة من خلال اسبويلر مصنوع من الكربون المرن والقابل للطي، مع استبدال المرايا الجانبية بواسطة الكاميرات، مع الاعتماد على تعتيم خاص للزجاج الأمامي بدلاً من حاجبات الشمس؛ حيث يتم تشغيل هذه الوظيفة في النصف العلوي من الزجاج الأمامي بضغطة زر، وتتوفر هذه الوظيفة في النوافذ الجانبية والسقف الزجاجي.

وعلى الرغم من أن تسليم السيارة الجديدة للعملاء سيبدأ بعد 15 شهراً، إلا أن الشركة البريطانية أعلنت حجز جميع نسخ السيارة بالفعل.

مصدر الصور : mclaren.com

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