ضحايا في حادثة إطلاق نار في لوس أنجلوس



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، عن سقوط عدد من الضحايا في حادثة إطلاق نار وقعت في مدينة تورانسي بالقرب من مدينة لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا.

وأوضحت أن الحادث وقع في قاعة للعب الـ"بولينغ" تدعى "غابل هاوس بول"، والتي غالباً ما تشهد توافد شباب وشابات في مقتبل العمر.

وذكرت شرطة مدينة تورانسي، وهي احدى مدن مقاطعة لوس أنجلوس، أن إطلاق نار حدث في وقت مبكر، مخلفاً عددا من الضحايا، من دون تحديد عددهم، وفقاً لما ذكره موقع "لوس أنجلوس تايمز".

والصالة التي وقعت فيها الحادثة، هي مكان لممارسة ألعاب البولينغ والليزر تاغ وألعاب الفيديو.

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا نحو 4 طلقات نارية، مشيرين إلى أن شجاراً كبيراً سبق إطلاق النار.

ودعت شرطة تورانسي، المواطنين للابتعاد عن المكان، فيما حضرت قواتها فور وقوع الحادثة.

وأشارت في تغريدة لها على موقع "تويتر"، أن التحقيقات لا تزال جارية بِشان الحادثة.

ومدينة تورانسي الساحلية، تبعد نحو 30 كلم جنوب شرقي لوس أنجلوس.

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