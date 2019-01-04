المكسيك تطلب تحقيق واشنطن بشأن المهاجرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طلبت المكسيك من الولايات المتحدة الأمريكية، إجراء تحقيق في استخدام القوة ضد مهاجرين ، من أمريكا الوسطى كانوا يحاولون عبور الحدود .

علنت الحكومة المكسيكية في بيان أن وزارة الخارجية أرسلت يوم أمس ، مذكرة دبلوماسية إلى سفارة الولايات المتحدة , حول الحادث الذي وقع في الأول من الشهر الحالي في منطقة الحدود بين مدينتي تيخوانا في المكسيك ، وسان دييغو في الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر نفسه "تم طلب تحقيق دقيق حول الوقائع التي جرت في ذلك اليوم وكذلك تلك التي حدثت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر في الموقع نفسه".

وكانت قوات الأمن الأمريكية، تصدت في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، لحوالي 500 مهاجراً كانوا يحاولون عبور الحدود، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، فيما حاول مهاجرون آخرون يبلغ عددهم نحو 100 في ليلة رأس السنة، دخول الولايات المتحدة قبل أن يتراجعوا أمام الغاز المسيل للدموع.

وعبّرت وزارة الخارجية المكسيكية عن أسفها "لهذا النوع من الأعمال العنيفة على الحدود، كما قالت، مؤكدة التزامها بحماية الحقوق الإنسانية والأمن لجميع المهاجرين.

والمهاجرون من أمريكا الوسطى هم جزء من قافلة انطلقت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2018 من هندوراس، وقطعت نحو 4300 كيلومتر لتصل في تشرين الثاني/نوفمبر إلى تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة، ووصل نحو سبعة آلاف مهاجر معظمهم من هندوراس إلى تيخوانا، بعدما فروا من العنف والفقر في بلدهم، وبقي منهم 1500 في المدينة المكسيكية التي غادرها آخرون أو وافقوا على إعادتهم إلى بلدانهم.

المزيد: