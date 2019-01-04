البوسنة: تُهم لـ7 أشخاص بتهريب مهاجرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

وجهت نيابة البوسنة ، اتهاماً إلى سبعة أشخاص، بينهم عراقي وباكستانيان، بتهريب مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

واوضحت وزارة العدل في بيان لها، أن المجموعة يشتبه بأنها نقلت ما لا يقل عن 46 شخصاً عبر البوسنة إلى كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنّ هذه العملية عادت على أفراد المجموعة بـ35 ألفاً و800 يورو على الأقل.

ووفقاً للنيابة، فإن العراقي والباكستانيان الذين قادوا المجموعة الإجرامية، وتم توقيفهم، يدعون أنهم مهاجرون لزيادة أرباحهم، وفق النيابة.

والبوسنة، أصبحت بلداً مركزياً على صعيد نقل المهاجرين الآتين من آسيا والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي.

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