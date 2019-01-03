إعتقال شبكة تهريب مهاجرين إلى إسبانيا في المغرب

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا ( أ.ف.ب )

أعلنت الشرطة المغربية اعتقال شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية، في طنجة شمال البلاد، تجاه أسبانيا.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن إجراءات البحث تمكنت من توقيف 3 أشخاص ينشطون في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما تم توقيف مالك منزل يشتبه في ارتباطه بهذه القضية، لافتةً إلى العثور على 17 مرشحاً للهجرة، بينهم 14 جزائرياً

وأضافت أن الشرطة ضبطت "جوازات سفر، وسندات هوية جزائرية، وهواتف محمولة، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية وسيارتين".

وتأتي العملية غداة إحباط "محاولة للهجرة غير الشرعية" لـ 89 مغربيا واعتقال 3 يُشتبه في أنهم مهربون، حسب مديرية الأمن الوطني.

وتمكن المغرب من اعتراض 68 ألف مهاجر واعتقال 122 شبكة إجرامية ناشطة بين يناير (كانون الثاني) ونهاية سبتمبر (أيلول) 2018، وفق حصيلة رسمية.

وإضافة إلى المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، زادت في الأشهر الأخيرة محاولات مغاربة الإبحار إلى إسبانيا بزوارق مطاطية، لكن القسم الأكبر منهم أعيد تنفيذاً لاتفاق بين مدريد والرباط.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن معظم المهاجرين باتوا يسلكون الطريق البحرية بين المغرب وإسبانيا مع وصول أكثر من 56 ألف منهم إلى السواحل الإسبانية في العام الماضي.

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