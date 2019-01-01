المتهم بقتل السائحتين بالمغرب معروف بسوابقه الإجرامية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

ذكرت صحف سويسرية، أن مواطنها المعتقل في قضية مقتل السائحتين بضواحي مراكش المغربية معروف لدى شرطة جنيف؛ بارتكابه سوابق إجرامية. وأوضح موقع “لاتريبون دو جنيف”، أن المتهم اعتقل مسبقا على خلفية ارتكابه جرائم من قبيل السرقة والمخدرات وإلحاق أضرار بالممتلكات والعنف الزوجي.

وذكر الموقع السويسري أن المتهم، كان من المشتبه بهم في مجال التطرف الديني بين 2007 و 2013، وقد غادر سويسرا في 2015 للاستقرار في المغرب. وتجري السلطات السويسرية اتصالات مكثفة مع مثيلتها في المغرب وإسبانيا والدنمارك والنرويج؛ لتسهيل البحث وتبادل المعلومات فيما يخص المتهم.

وقتلت طالبتان إحداهما دنماركية، والأخرى نرويجية، ليل 16-17 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، في جنوب المغرب حيث كانتا تقضيان عطلتهما. وعثر على جثتيهما في منطقة معزولة في جبال الأطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجول في الجبال، بعد تعرضهما للطعن والذبح ثم تقطيع الرأس.

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