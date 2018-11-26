في العام 2019.. "تسلا 3" ستصل إلى منازل مشتريها بنفسها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف رئيس شركة "تسلا" إيلون موسك أنّ "السيارات الكهربائية الذاتية القيادة تسلا 3، ستصل بنفسها إلى مشتريها بعد عام"، موضحاً أنّ "شركته ستقوم بتوريد هذه السيارات إلى السوق الأوروبية والآسيوية في الربع الأول من العام المقبل".

ولفت موسك إلى أنّ "الدفعة الكبيرة من تسلا3 ستصل إلى الصين في مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبل". أمّا بالنسبة للمشترين الأمريكيين الذين تقدموا بطلباتٍ لشرائها قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، فإنّهم يمكنهم أن يتسلموها في نهاية العام الحالي".

و "تسلا 3" هي سيارة من طراز سيدان كهربائية بخمسة كراسٍ ورباعية الدفع، وأصبحت أول سيارة من فئة السيارات ذاتية القيادة التي تستهدف المشترين من ذوي الدخل المتوسط وسوق السيارات العالمية، ويبلغ سعرها 40 ألف دولار.

مصدر الصورة: EFTM

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