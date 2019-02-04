داعش يطلب الطعام مقابل تسليم الأسرى لديه في سوريا

أخبار الآن | الباغوز – ديرالزور - سوريا (روناك شيخي)

تتقدم قوات سوريا الديمقراطية في الجيب الاخير لداعش في دير الزور، حيث بات التنظيم محاصرا من جميع الجهات , في مساحة صغيرة لا تتجاوز بضعة كيلومترات في الباغوز. وبات مسلحو التنظيم المحاصرين يسلمون أنفسهم مع أسرهم يوميا، في حين يتفاوض آخرون على الحصول على الغذاء والماء , مقابل الإفراج عن الأسرى لدى التنظيم.

في نقطة قريبة من اخر معقل لتنظيم داعش يتجمع هؤلاء الشباب تمهيدا لاقتحام الجيب الاخير للتنظيم.

حاولنا الاقتراب اكثر من خطوط التماس مع تنظيم داعش لكن لم نستطع التقدم بسبب استهدافنا ببعض الطلقات العشوائية من قبل التنظيم.

محمد شاب يقاتل ضمن قوات سوريا الديمقراطية ويقول ان جميع الفصائل والعشائر في المنطقة تتعاون للتخلص من التنظيم.

محمد يقول انهم في منطقة الباغوز وانا كيلومترا واحدا يفصلهم عن تنظيم داعش وان قوات سوريا الديمقراطية والعشائر وكل السوريين سيتعاونون للتخلص من داعش وان التنظيم يفر هاربا مع تقدمنا ويختبئ بالأبنية بسبب محاصرتهم وتضييق الخناق عليهم.

أحمد يعمل على احدى المصفحات في الخطوط الامامية من المعركة يحدثنا عن حجم الانهيار الذي لاحظه في صفوف التنظيم.

يقول احمد تنظيم داعش يطلب منا الامدادات والطعام بعد ان قطعنا عنهم كل شيء حيث قاموا بتسليمنا تسعة وعشرين شخص من اسرانا مقابل الطعام والماء وايضا قام مئة وخمسون منهم بتسليم انفسهم.

علي شاب من بلدة هجين هجر من منزله من قبل داعش ليعود ويقاتل ضد التنظيم ويصف لنا حجم فرحته بانتهاء التنظيم.

اما علي فيقول انه انه سعيد جدا وشعوره لا يوصف بعد ان كان نازحا من بلدته وعاد الى منزله في هجين.

تنظيم داعش في اخر ايامه لا يبدي اي مقاومة تذكر حيث يتقهقر ويتداعى ويلفظ اخر أنفاسه في شرق الفرات.





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