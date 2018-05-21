بومبيو: إيران ستواجه أقسى العقوبات بعد خداعها للعالم

أخبار الآن | طهران - إيران ( وكالات )

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران بسبب الأخطاء التي شابته، منبها إلى أن طهران خدعت العالم بالاتفاق.

وذكر بومبيو في مؤتمر صحفي بواشنطن لعرض استراتيجية بلاده تجاه طهران، أن فقرات من الاتفاق النووي أجلت فقط حصول ايران على أسلحة نووية بعد 2025، أما بعدئذ فستكون إيران حرة في الحصول على أسلحة نووية وهو ما سيفضي إلى تنافس محموم على التسلح.



وأضاف أن من دعموا الاتفاق النووي زعموا أن توقيعه سيجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر استقرارا، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، إذ زادت طهران وتيرة عدائها بعد الاتفاق، واستغلت ما حصلت عليه من أموال لتأجيج الأوضاع في الشرق الأوسط.



وأشار بومبيو إلى الدعم المستمر الذي قدمته إيران لميليشيات حزب الله الإيرانية وتدخلها في الأزمة السورية، مما أدى إلى نزوج ولجوء الملايين السوريين.



وأورد أن إيران ستواجه أقسى عقوبات في التاريخ في حال قررت أن تعود إلى برنامجها النووي، موضحا أن ثمة فرقا بين الشعب الممتعض من الفساد والنظام الذي لا يكف عن تقديم ملايين الدولارات للميليشيات في الخارج.



وأشار إلى أن تعامل النظام الإيراني مع المحتجين بالقتل والاعتقال والتعذيب، يظهر قدر الاستياء من السياسة المتبعة



وأشار بومبيو إلى أنه حان الوقت للنظام الإيراني أن يحقق تطلعات شعبه ،



كما حدد بومبيو 12 مطلبا لإيران بينها الانسحاب من سوريا .



واكد بومبيو إذا التزمت إيران فإننا مستعدون لرفع كل العقوبات .

اقرأ أيضاً :



بومبيو: نأمل أن نتوصل لاتفاق مع الأوروبيين بشأن إيران