بومبيو: نأمل أن نتوصل لاتفاق مع الأوروبيين بشأن إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه يأمل أن تتمكن الولايات المتحدة وأوروبا من التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع إيران بعد أن هدد دونالد ترامب بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تواصل العمل هناك.

وقال بومبيو في حديث لقناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة لم تستهدف أوروبا عندما انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع الماضي.

وأضاف ”آمل أن نتوصل في الأيام والأسابيع المقبلة إلى اتفاق يمكن تطبيقه في واقع الأمر.. اتفاق يحمي حقا العالم من السلوك الإيراني السيء.. ليس من برنامجها النووي فحسب وإنما من صواريخها وسلوكها الشرير أيضا“.

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