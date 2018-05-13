روحاني: إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وفقا لمصالحها

أخبار الآن | طهران - إيران - (رويترز)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، إذا ضمنت حماية مصالحها .



وأضاف روحاني خلال اجتماع مع رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا مضيفا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق انتهاك للمعايير الأخلاقية والسياسية والسبل الدبلوماسية السلمية والمقررات العالمية ..

وتابع في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني ”إذا التزمت الدول الخمس المتبقية بالاتفاق فإن إيران ستبقى فيه رغم أنف أمريكا“.

وكان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق النووي أغضب حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين وأثار حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط العالمية ومخاوف من اندلاع صراع في الشرق الأوسط.

وقالت إيران إنها ستظل ملتزمة بالاتفاق، الذي وقعت عليه أيضا بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إذا ضمنت القوى التي ما زالت تدعم الاتفاق حماية طهران من العقوبات على قطاعات رئيسية مثل قطاع النفط.

وفيما تعتبر محاولة اخيرة لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب واشنطن، بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة للقوى العالمية.



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