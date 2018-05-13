جواد ظريف يلتقي نظيره الصيني لبحث مصير الاتفاق النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، نظيره الصيني وانغ يي في بكين في إطار جولته إلى الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وتأتي الجولة بناء على توجيهات من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بإجراء مشاورات مع بكين والدول الأوروبية في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، ودراسة إمكانية استمرار خطة العمل الشاملة المشتركة.

وستكون المحطة الثانية في جولة ظريف هذه موسكو، حيث سيبحث مع المسؤولين الروس قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق ومصيره.

وسيغادر ظريف موسكو إلى بروكسل، يوم الثلاثاء المقبل، للاجتماع مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني بهذا الخصوص إن "إيران طلبت من الاتحاد الأوروبي وخصوصا ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إعلان موقفها في أسرع وقت فيما يتعلق بكيفية تحقيق مصالح إيران وضمانها بموجب الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه".

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