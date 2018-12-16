أسوأ 8 كوارث شهدها العالم في 2018.. بينها في دولة عربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهد العام 2018 الكثير من الكوارث الطبيعية التي تنوعت بين زلازل وأعاصير وحرائق، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن تشريد الملايين من السكان.

وإليكم أسوأ 8 كوارث شهدها العالم خلال هذا العام:

- كارثة سيول البحر الميت الأردن بتاريخ 25/10/2018 التي راح ضحيتها 21 ضحية معظمهم من الطلاب.

- إعصار مايكل المدمر الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية وغرب كوبا وهندراوس بتاريخ 7/10/2018، وأدى إلى مقتل 19 شخصاً.

- زلزال أندونيسيا الذي ضرب جزيرة "سولاويسي" بتاريخ 28/9/2018، والتي بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر. أدى هذا الزلزال إلى حدوث تسونامي، وتأثر به نحو 2.4 مليون شخصاً ووفاة 850.

- إعصار فلورانس الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً ولاية نورث كارولينا بتاريخ 31/8/2018 واستمرّ حتى 19/9/2018. أدى هذا الإعصار إلى مقتل 42 شخصاً بسبب الفياضانات.

- إعصار مانغكوت الذي ضرب جزر المارشال - الفليبين بتاريخ 7/9/2018 واستمرّ حتى 17/9/2018. أدى هذا الإعصار إلى مقتل 54 شخصاً وفقدان المئات، وتمّ إجلاء أكثر من 3 ملايين شخصاً.

- العاصفة الإستوائية "لين" التي ضربت إحدى أكبر جزر هاواي بفعل إعصار "لين" بتاريخ 15/8/2018، واستمرّت حتى 29/8/2018.

- حرائق كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت في منتصف الصيف (تموز/يوليو 2018) لتزداد قوتها فيما بعد وتخرج عن السيطرة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وصل عدد الذين لقوا حتفهم بسبب الحرائق إلى 80 وفقد أكثر من 900 شخصاً.

- فيضانات اليابان التي بدأت في 28/6/2018 وانتهت في 9/7/2018. تشكلت هذه السيول بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب وغرب اليابان. تعرضت هذه المنطقة لإنهيارات دمرت المباني إلى جانب انقطاع الطرقات. راح ضحية هذه الكارثة 155 شخصاً على الأقل. للمزيد:

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