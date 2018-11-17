ازدياد حصيلة المفقودين في حرائق كاليفورنيا ليتجاوز الألف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت السلطاتُ المختصة في كاليفورنيا ان عددَ الأشخاص المفقودين نتيجة الحريق الكارثي الذي اجتاح شمال كاليفورنيا ارتفع الى أكثر من الفِ مفقود.. كما ازداد عددُ القتلى جرّاء الحريق المسمى “كامب فاير”، إلى واحدٍ وسبعين قتيلًا بعد العثور على جثثٍ اضافية.

وكان أُُعلن سابقاً أنه يجري القيام بفحوصاتِ الحمض النووي لتأكيدِ هويات الضحايا. وأعلن البيت الابيض أن الرئيسَ الأمريكي سيتوجه إلى كاليفورنيا لتفقدِ المنكوبين. وكان هونيا قال الخميس "أود أن تتفهموا الفوضى الاستثنائية التي نواجهها" في معرض تفسيره هذا الارتفاع المفاجئ في الحصيلة.

ومعظم الوفيات نجمت عن الحريق "كامب فاير" في بلدة بارادَيس وجوارها. ويبلغ عدد سكان البلدة التي تحولت ركاماً 26 ألف نسمة وتقع على سفح جبال سييرا نيفادا على بعد 130 كلم شمال ساكرامنتو عاصمة الولاية.

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