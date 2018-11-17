أمريكا تعرب عن قلقها بشأن الإعتقالات التركية

... هيكل موحد للجيش السوري الحر واستبعاد التنظيمات المتشددة إنتـَخبت كتائب الجيش الحر العميد سليم إدريس رئيساً للقيادة العسكرية الموحدة الجديدة في ختام مباحثاتٍ أجرتها في أنطاليا

... الولايات المتحدة و فرنسا تؤكدان عزمهما على التصدي للارهاب وصل وزير الخارجية الامريكي جون كيري مساء الاثنين الى باريس تعبيرا عن العلاقة القوية التي تربط الولايات المتحدة بفرنسا وليؤكد عزم البلدين الحليفين على التصدي للارهاب...

... ماكرون: فرنسا ليست تابعة لأمريكا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التعامل بين بلدين حليفين منذ وقت طويل، مثل فرنسا والولايات المتحدة يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل.

... لقاء دولي في باريس لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى يشارك نحو 70 رئيس دولة وحكومة في باريس الأحد ١١ تشرين الثاني / نوفمبر في مراسم إحياء مئوية توقيع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى