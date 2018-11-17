أمريكا تعرب عن قلقها بشأن الإعتقالات التركية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)
أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية "هيدز نوريت" عن قلقِ بلادها بشأنِ توقيف تركيا لعددٍ من الناشطين والصحافيين المُرتبطين بجمعيةِ أنطاليا الثقافية. ولفتت المتحدثة إلى أن الشفافيةَ وحكم القانون وحرية التعبير هي أسسُ جوهرية في ديموقراطية سليمة. وحضت الخارجية الأميركية تركيا على احترامِ حرية التعبير والتجمعِ وضمانِ محاكماتٍ نزيهة وقضاءٍ مُستقل وإطلاقِ سراح من أُوقفوا تعسفا.
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