1000 مفقود جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ارتفع عدد الفقودين جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى أكثر من 1000 شخص بحسب ما اعلنت السلطات . وأوضح كوري هونيا مسؤول الشرطة في منطقة بيوت أن عدد المفقودين ارتفع من 631 شخصا الخميس إلى 1011 شخصا. كما قُتل 71 شخصا في حريق "كامب فاير" الذي اندلع الخميس في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

ونجمت معظم الوفيات عن حريق “كامب فاير” في بلدة بارادَيس وجوارها. ويبلغ عدد سكان البلدة التي تحولت إلى ركام 26 ألف نسمة، وتقع على سفح جبال سييرا نيفادا على بعد 130 كلم شمال ساكرامنتو عاصمة الولاية.

وسويت باراديس التي يسكنها العديد من المتقاعدين، وشهدت خريفًا جافًا غير معتاد، بالأرض نتيجة حريق “كامب فاير” الذي يتقدم بسرعة. وروى الأهالي روايات مرعبة عن فرارهم من النيران سيرًا حاملين القليل من الحاجيات.

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