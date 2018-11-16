42 قتيلا في حريق وقع بحافلة في زيمبابوي

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 42 شخصاً على الأقل بحريق في حافلة في زيمبابوي وفقاً لمصادر أمنية في العاصمة هراري. وذكرت وسائل إعلام أن الحافلة أسفرت عن أربعين قتيلاً على الأقل بالإضافة إلى عشرين مصاب في مدينة جواندا جنوب زيمبابوي.

وأوضحت الوكالة أن السلطات الزيمبابوية لم تقف بعد على ملابسات احتراق الحافلة. وهرعت قوات من الدفاع المدني إلى مكان حريق الحافلة، في حين وصلت قوات من الشرطة إلى المكان.

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