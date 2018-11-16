رئيسة الوزراء البريطانية: بريكست الأفضل لبريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، عن مسودة اتفاق البريكست الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي، رغم انتقادات كثير من أعضاء حزبها المحافظ.

واستبعدت ماي إجراء استفتاء ثان على البريكست، رغم دعوات عدد من نواب البرلمان الذين قالوا إن مشروع اتفاق البريكست محكوم عليه بالفشل.

وقالت ماي في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة: "أعتقد تماماً أن المسار الذي بدأته هو الأفضل لبلادي".

وتابعت ماي قائلة: "بالنسبة لي، لن يكون هناك استفتاء ثان"، مؤكدة أن انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي يمس كل نواحي الحياة في بريطانيا، كما سيمنح بريطانيا تحكما كاملا في حدودها وأموالها وقوانينها.

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