استقالة وزير الدولة البريطاني شايليش فارا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون إيرلندا الشمالية شايليش فارا، الخميس استقالته على خلفية اتفاق بريكست الذي ينظم عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال فارا في حسابه على "تويتر" إنه لا يجعل من المملكة المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة.

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واعتبر الوزير شايليش فارا على حسابه على تويتر إن الاتفاق "يترك المملكة المتحدة بين خروج ولاخروج دون تحديد مهلة زمنية لنصبح فيها أخيراً دولة مستقلة

توصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا إلى مسودة اتفاق ينظم عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد محادثات استمرت لأكثر من عام، فيما أثارت المسودة مخاوف من اندلاع خلافات واستقالات من وزراء الحكومة البريطانية.

ويطمح الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى عقد اتفاق لتيسير الحركة التجارية بين أكبر تكتل تجاري في العالم والمملكة المتحدة، مقر أكبر مركز مالي دولي.

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