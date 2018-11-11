في أوروبا البعض لا يزال يشاهد البرامج بالأبيض والأسود!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

اذاكنت من الذين يغيرون شاشات تلفازهم متتبيعن أحدث إصدارات التلفاز، فتخيل أن هناك من لا يزال يتابع برامجه في شاشات صغيرة وبالأبيض والأسود!

مفاجأة صادمة كشفت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية تخص التلفزيون في دول الاتحاد الأوروبي وهي المتمثلة في أن كثيرين في هذه الدول لازالوا يعيشون في القرن العشرين قبل أكثر من 50 عامًا وذلك بامتلاكهم تلفزيونات مضى على إنتاجها عقود من الزمن.

قالت الصحيفة إن الكثيرين في أوروبا مازالوا يشاهدون التلفزيون الأبيض والأسود.

والحالة ليست في دول أوروبا الشرقية الأقل تقدما من دول غرب أوروبا، بل في إحدى أهم دول الغرب الأوروبي وهي بريطانيا.

وذكرت الصحيفة أن هناك أكثر من 7000 بريطاني مازالوا يشاهدون البرامج التلفزيونية بأجهزة غير ملونة، وليس المقصود بالتأكيد أنهم يحتفظون بها كذكرى، وإنما يستخدمونها في متابعة برامجهم التلفزيونية.

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