شرطة بريطانيا توقف سيدة أنفقت 16 مليون استرليني بمتجر واحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الغارديان)

أوقفت الشرطة البريطانية سيّدة من أذربيجان أنفقت مبلغ 16 مليون جنيه استرليني في جولة تسوق واحدة داخل متجر "هارودز" الشهير.



ففي بريطانيا، يقضي قانون بتوقيف الأشخاص إذا قاموا بصرف النقود بشكل "غير مبرر"، وقد شكّ المحققون بأمر المتسوقّة زاميرا حاجييفا البالغة من العمر 55 عاماً التي صرفت الملايين في متجر واحد على شراء أغلى أنواع المجوهرات الثمينة والنادرة.



وبعد التحقيق مع السيدة الأذربيجانية، تبين أنها زوجة أحد المصرفيين السابقين في أذربيجان الذي يقضي في بلاده عقوبة السجن لمدة 15 عاماً، بتهمة الإختلاس وأنها مطلوبة بدورها من قبل السلطات.



من جهتها دافعت حاجييفا عن نفسها مؤكدةً أن الأموال التي صرفتها لا علاقة لها بعمليات الإختلاس، كاشفةً أنها غادرت بلادها بعدما نجت من عمليات خطف عنيفة وتعيش في بريطانيا منذ سنوات.



فوافقت قاضية الدائرة العليا إيما آربوثنوت، على إطلاق سراح مشروط بكفالة نصف مليون جنيه استرليني، على أن تظل زاميرا حاجييفا في منزلها في نايتسبريدج وممنوع عليها السفر وسلوك الطريق السريع كما يجب أن تحضر إلى مخفر الشرطة يومياً لحين انتهاء التحقيقات.

مصدر الصورة : the guardian

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