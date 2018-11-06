هكذا تغير خاتم الخطوبة على مدى 100 عام (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شهد شكل خاتم الخطوبة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ العام 1910 وحتى العام 2010. هذا الإختلاف الذي تطوّر على مدى 100 عام، لم يشمل فقط شكل وحجم الخاتم، بل طال أيضاً الألوان والأحجار المستخدمة فيه. غير أن التغير الأبرز على صعيد صانعة الخواتم ركّز على المعدن المصنوع منه. بدايةً، كان يتم صنعه من البلاتين، قبل أن يصنع من الذهب الأبيض والأصفر بعد ذلك.

وفي الصور التالية، سنعرض لكم أشكال الخواتم بدءاً من العام 1910 وحتى العام 2010:

1920

أصبحت خواتم الخطوبة الماسية رائجة أكثر، وبدأت تظهر الزخارف على الجانبين.

1930

تميزت الخواتم بالتصاميم الهندسية الجذابة، وتضمنت حبات من الماس بأشكالٍ متعددة.

1940

بدأ الماس يلقى شعبية أكبر، وتمزت الخواتم في تلك الفترة بوجود الكثير من التفاصيل والرسومات. في هذه المرحلة، ارتفعت شعبية الأحجار المستديرة. كذلك، فقد أصبحت الخواتم باللونين الذهبي والأبيض رائجة، بعدما حدّت الحرب العالمية التانية من وجود البلاتين.

1950

برز في هذه المرحلة الذهب الأصفر، كما تمازج "السيلفر" مع الماس في الخاتم. كذلك، تكونت هذه الخواتم من 3 أنواع من الذهب.

1960

في هذه المرحلة، ظهر الماس في أشكال متعددة، وجرى التركيز على حجم الماسة أكثر من أي شيء آخر، كما جرى استخدام قطعٍ من الزمرد. وتميز خاتم خطوبة جاكي كينيدي من جون كينيدي باحتوائه على الزمرد بالإضافة إلى الماس. وبالنسبة للكثير من الأزواجن فكانت الخواتم بالأحجار الكريمة الملونة خياراً شائعاً.

1970

أصبحت الماسة موجودة في منتفصف الخاتم، وجمعت المعادن في إطار متناغم. في هذه المرحلة، بدأت العرائس بمطابقة خواتم الخطوبة مع صيغة حفل الزفاف، مع الإعتماد على الذهب الأبيض والأصفر.

1980

في هذه المرحلة، بقيت الخواتم بالذهب الأصفر رائجة بشكلٍ كبير. لكّن خاتم خطوبة الأميرة ديانا احتوى على أحجار كريمة من الياقوت.

1990

اتجهت الخواتم في هذه الفترة إلى الماسة المشعة التي تمنح البريق. ومع صعود فرقة الـ"غرونغ" في تسعينيات القرن الماضي، أصبحت الخواتم عريضة أكثر، وأصبحت تعتمد على الذهب الأبيض والبلاتين.

2000

لعب الذهب الأبيض دوراً في هذه الفترة، كما غلبت الرقة على أشكال الماس التي كانت مربعة في معظم الأحيان، مع القليل من الألماس على الجانبين، بشكل منظّم ودقيق في رقة متناهية. في هذه المرحلة، اختارَ العروسان خواتم الخطبة المتضمنة ماساً أو أحجار عريضة.

2010

كانت خواتم الزفاف المرصعة بالماس الملوّن والفريد من نوعه، هي الغالبة والأكثر شهرة في هذه الفترة.

وفي العام 2018، هناك إتجاه ضخم لتصميم خاتم، يحقق هدف العرائس من الحصول على تصاميم يبرزون من خلالها شخصياتهم.

مصدر الصور: the Insider

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