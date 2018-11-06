دراسة توضح السن الأمثل للزواج

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أوضحت دراسة أمريكية حديثة، أن السن الأمثل للزواج هو ما بين 28 لـ 32 عامًا، وهو ما قد يستنكره البعض خاصة في المجتمعات العربية، التي ترى أن من يتأخر في الزواج إلى سن 25 عامًا ينضم لقوافل "العوانس"، خاصة إذا كان الأمر متعلق بالفتيات.



ووافقت الدراسة هوى كثير من الرجال يرون أن الزواج بعد سن الثلاثين هو الأمثل، خاصة في ظل الضغوط والصعوبات المادية التي تضغط عليهم وتجبرهم على الزواج متأخرًا بسبب تجهيز ثمن الشقة والمهر والشبكة وغيرها من التجهيزات اللازمة.



ووأضحت الدراسة أن الارتباط يزيد من الاستقرار العاطفي، ومن ثم ينعكس ذلك بالإيجاب على الحياة بشكل عام، بينما الزواج والارتباط بسن متأخر يؤثر سلبًا على العلاقة نفسها، فكلما زاد سن الزواج عن 45 عامًا تزيد نسب احتمالية الانفصال والطلاق.

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