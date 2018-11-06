بعد الأظافر.. اختراع جديد لطلاء الأسنان

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تقليعة جديدة تدخل عالم الموضة والتجميل..فلم تعد الأسنان ناصعة البياض هي الشغل الشاغل لمن يبحث عن تجميل أسنانه الآن، بعد هذا المستحضر الجديد. وبحسب موقع "أوديتي سنترال" إحدى شركات مستحضرات التجميل قامت بطرح مستحضر يشبه طلاء الأظافر، ولكنه مخصص للأسنان،

وجاءت ألوان هذا الطلاء غريبة ومختلفة مثل اللون الأخضر والأصفر الذهبي والوردي، ويبلغ سعر عبوة هذا المستحضر 20 دولارا أمريكيا. وقالت الشركة إنّ هذه الألوان ليست دائمة وتستمر 24 ساعة فقط، كما يُمكن إزالتها عن طريق غسل الأسنان بالفرشاة العادية، كما لا تتأثر هذه الألوان بالأطعمة والمشروبات.

وأوضح ديفيد سيلفرشتاين، مبتكر هذا الطلاء، أنه يصنع من مادة كحولية ويتوافق مع شروط هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ولم يكشف عن جميع مكونات هذا الطلاء نظرًا لحقوق الملكية الفكرية للشركة منتجة هذا الطلاء، مؤكدا أنه آمن بنسبة 100%.

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