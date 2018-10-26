لشتاء 2019.. اختاري ألوان داكنة لطلاء أظافرك (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ألوان شتاء2019 هذا العام قاتمة، حيث تأتي في المقام الأول الألوان الداكنة كالأحمر والبنفسجي والزيتي مع الألوان المحايدة كالبيج والرمادي. الطلاء الفرنسي مختلف هذا الموسم حيث يجمع بين ألوان جديدة وإن كانت نفس الفكرة المعتادة. وفيما يتعلق بالنقوش، جاءت تحاكي النسيج بشكل كبير. ولا تزال الإكسسوارات موجودة إلى جانب الطلاء اللامع المفضض.

اليكي أبرز ألوان هذا الشتاء

طلاء الأظافر الآسود يعود بقوة

قد يمنح اللون الأسود أظافركِ مظهرًا قويًّا أشبه بالأحجار الكريمة، ويعكس قوة شخصيتك في الاختيار.

طلاء أظافر بني

لا غنى في الشتاء عن اللون البني لطلاء الأظافر ، الذي يضيف لإطلالتك دفئاً شتوياً محبباً ،و يعتبر اللون البني بمختلف درجاته من أهم ألوان الشتاء في ظل التلاعب الجديد الحاصل في عالم الجمال.

ألوان أظافر بنفسجية

اللون البنفسجي بإمكانه أن يظهر أناملك بشكل جذاب للغاية، سواء قمت باستخدامه وحده، أو دمجتيه مع ألوان أخرى لعمل رسومات أظافر مختلفة.

مصدر الصور : مجلة هي

اقرأ أيضاً :

5 وصفات طبيعية بالثلج لبشرة نضرة ومشدودة

هكذا تبدين بقامة ممشوقة.. بدون إرتداء أحذية بكعب عال