7 صور تروي قصص هذا الأسبوع: غرائب ورسائل وتشويق

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (BuzzFeed News)

جمع موقع BuzzFeed News، أفضل 7 قصص صورية لهذا الأسبوع عبر الإنترنت، ضمنَ مقال يبحرُ في مزيجٍ رائع من الرسائل والغرابة والتشويق.

"تصوير الأشباح من أوائل القرن العشرين"

هي صورة للمصور "ويليام هوب"، ويعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين الماضي. في طياتها، تعطي هذه الصورة إنطباعاً عن الحياة الثانية بعد الموت. كذلك، فإنّ لقطة "هوب" تسلط الضوء على الأسرة الحزينة التي تحتاج للتواصل مع أفرادها الذين أفقدهم الموت حياتهم.

"مارتن شولر يلتقط أشهر المشاهير في العالم مع الألفة المذهلة"

في هذه الصورة الرائعة، أراد المصور الألماني مارتن شولر إبراز عمق ملاحظته وأسلوبه الفريد في التصوير للإستفادة من العلامات النفسية البارزة في الوجوه.

إلى ذلك، فإنّ الأشخاص الذين يلتقط شولر صوراً لهم هم من الأشخاص البارزين والمعروفين، معظمهم من الممثلين والموسيقيين والسياسيين والرياضيين. ولكن، عندما يكون هؤلاء الأشخاص على مقربة من شولر، فإنهم يظهرون بشكلٍ جديد يحمل في طياته ضعفاً. وغالباً، ما تظهر في عيون هؤلاء المشاهير جدية بالغة.

"الأطفال الجدد في المدرسة"

هذه الصورة هي ضمن صورٍ لتجربة إجتماعية مثيرة للإهتمام، تستهدف عدداً من الطلاب من خلفيات متنوعة. ولذلك، طلب منظمو هذه التجربة من 4 طلاب إلتقاط العديد من الصور لأنفسهم، ليعبروا من خلالها عن قصة شخصية خاصة بهم.

وكما كان متوقعاً، فإن كل مجموعة من الصورة عكست منظوراً فريداً للتجربة المشتركة. فعلياً، فقد ساهمت وسائل الإعلام الإجتماعية في توضيح نظرة الأجيال وتوقعهاتم لحياتهم في المستقبل، وأصبح من السهل على كل شخص أن يرسم صورته لدى الناس من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.

"الناجون من المدرسة بعد إطلاق النار يتحملون ندوبهم"

بعد كل عملية إطلاق نار تحصل، وتحديداً تلك التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، تكثر التساؤلات لمعرفة عدد المصابين والقتلى. وتقدم قصة الغلاف الزمني لهذا الأسبوع نظرة شاملة للمصابين من الأحداث في إطلاق النار داخل المدارس. إنّ قصصهم المروعة المقترنة بصور مايكل فيدون المعبّرة، تعرض الندوب الجسدية والعاطفية لهؤلاء المصابين، علماً أن هذه المجموعة من الناجين تنمو بشكل أكبر عاماً بعد عام.

"الأسلحة السرية"

إنّ العامل الرئيسي في هذه السلسلة الجديدة الخاصة بـ"جلينا غوردون" هو الكراهية وعدم الثقة. يعتبر هذا المشروع بمثابة نظرة مدهشة إلى الأمور الأقل نقاشاً لدى الأحزاب المتطرفة، وأبرزها دور المرأة. وبما أن الإيديولوجية غالباً ما تتساوى مع كراهية النساء إلى جانب وجهات نظر أخرى بغيضة ، فمن المثير للإهتمام، رؤية تحرك مجموعة من النساء في جميع أنحاء البلاد وإدانتهنّ لما تتعرضن له غيرهنّ. ظاهرياً، فإنّ هذه الصور شكلت مع بعضها البعض خلفية تبرز الصرامة والشؤم في آنٍ واحد.

"صدمة المحيط: أرض السوشي"

من خلال هذه الطبعة من تحقيقات أجرتها وكالة "رويترز" حول كيفية تأثير مياه المحيطات الدافئة على حياتنا، فقد تم تسليط الضوء أيضاً على تأثير هذه المياه على صناعة الحبار الطائر في اليابان. إنها ميزة كبيرة جداً، فيما يبدو أن هذه السلعة محدودة للغاية في دولة تعتمد كثيراً على نظامها الإيكولوجي البحري. إلاّ أن الإهتمام الذي منحته "رويترز" كان مخصصاً فقط للسمك الطائر الذي يقودنا نحو النقطة الأساس لتحول المناخ، لما فيه من آثار حقيقية على البشر في أيامنا هذه.

"العرق والدم والباليه"

عندما تكون مسيرتك المهنية مطابقة لتوقعاتك بصورة الكمال، يصبح من النادر أن يراك الآخر بصورةٍ مغايرة لذلك. ومن هنا، فإن بروزك بمشهدٍ مخالف ومناقضٍ لهذه التوقعات، يشكل عنصراً لافتاً بالنسبة للغير. فالأمر لا يكمن في أن ننجح في رؤية الفشل، بل يجب أن يشكل الأخير دافعاً للتقييم والعمل أكثر.

للمزيد:

نسخ معدلة خارقة من "Hennessey" لسيارات فورد (فيديو)

إذا ثبت وجود كائنات فضائية.. هل تصاب البشرية بالذعر؟

أسترالي يلقى حتفه بعد أن هاجمته سمكة قرش