نسخ معدلة خارقة من "Hennessey" لسيارات فورد (فيديو)

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وكالة "Hennessey" المتخصصة بتعديل السيارات عن إطلاقها نسخا معدلة قوية من مركبات "F-150" التي تنتجها فورد.

وجاءت نسخة "VelociRaptor" المعدلة من سيارات البيك آب الشهيرة بتغيرات عديدة شملت إضافة ممتصات صدمات من المعدن المقوى على الواجهتين الأمامية والخلفية، وإضافة أنظمة تعليق خاصة تجعلها أكبر قدرة على اجتياز الطرق الوعرة، بالإضافة إلى عجلات كبيرة.

أما أداء المركبة القوي فيضمنه محرك بنزين بـ 8 أسطوانات، وسعة 5.0 لترات، قادر على توليد عزم 758 حصانا، وزيادة تسارع هذه السيارة الكبيرة من 0 إلى 100كلم/ساعة في غضون 4.1 ثانية فقط، فضلا عن علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل.

وأوضحت الوكالة التي قامت بتعديل هذه النسخة أنها تلقت أكثر من 100 طلب من زبائنها لشراء مثل هذه السيارات خلال العام الجاري، وسيصل ثمن السيارة إلى نحو 147 ألف دولار.

مصدر الصور : hennesseyperformance

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