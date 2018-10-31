ما صحة التسريبات عن بيك آب فاخرة من بي إم دبليو؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( X-Tomi Design )

كثر هم من يترقبون أحدث اصدارات بي ام دبليو ، ويتشوقون للشكل الجديد الذي ستطرحه ، فهل ستكون خطوتها التالية هي بي ام دبليو بيك آب ؟

نشرت وكالة "X-Tomi Design" المتخصصة بتعديل السيارات صورا لمركبة بيك آب فاخرة معدلة من سيارات بي إم دبليو.

ويشير موقع "motor1" الشهير إلى أن السيارة ستبنى على منصات سيارات "X7" الجديدة من بي إم دبليو، وستكون مشابهة لهذه السيارات من الداخل، مع بعض التعديلات الطفيفة على التقنيات.

لكن على ما يبدو ليس هناك أي شيء رسمي بخصوص سيارة بيك آب من بي ام دبليو

الصور المنتشرة على شبكة الانترنت هي تصميم تخيلي من ابداع المصمم اليوناني X-Tomi الذي قام بتخيل شكل سيارة اكس 7 ام ، وبالتأكيد تم تخيل تصميم بيك اب بي ام دبليو X7 بالاعتماد على شكل أضخم سيارة SUV لدى الصانع البافاري بي ام دبليو .

وربما كان هذا التصميم التخيلي يحمس بشكل غير مباشر شركة بي ام دبليو لتفكر بخطة رسمية تقدم من خلالها بيك اب بي ام دبليو ينافس بيك اب مرسيدس اكس كلاس – Mercedes X Class ، تحدثنا عنه في أخبار سابقة وأخبارناكم بأنه يوثق نتيجة تعاون مرسيدس بنز مع شركة نيسان اليابانية .

يذكر أن أحدث سيارات بي ام دبليو تتسع لنقل 6 أو 7 ركاب على متنها وفقاً للطلب لتنافس بذلك كلاً من ؛ كاديلاك اسكاليد ، و مرسيدس جي ال اس ، و لينكون نافيجيتور .

مصدر الصور : AUTOGRAND OTOSHOW YOUTUBE



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