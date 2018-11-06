أسترالي يلقى حتفه بعد أن هاجمته سمكة قرش

أخبار الآن | وايت سانداي - أستراليا (رويترز)

توفي رجل أسترالي بعد ان هاجمته سمكة قرش في منطقة "سيد هاربر" قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا بالقرب من الطرف الجنوبي من الحاجز المرجاني العظيم. ووقع هجوم القرش بينما كان الرجل 33 عاما يسبح قبالة قارب خاص مع أصدقائه مساء يوم الاثنين في منطقة جزيرة ويتسندايز، القريبة من المنطقة التي تعرضت فيها سائحتان محليتان لهجومين منفصلين خلال 24 ساعة في سبتمبر.

وكان هجوم القرش قد أصاب الرجل بجروح خطيرة في فخذه ورسغه الأيسر. وعالج مسعفون الرجل على متن قاربه قبل أن تنقله طواقم الطوارئ إلى مستشفى محلي. لكنه توفي في المستشفى ليلا، حسبما قال موظفو الطوارئ اليوم الثلاثاء.

وهذا هو ثاني شخص يلقى حتفه جراء هجوم لأسماك القرش في أستراليا هذا العام. ووصف بين ماكولي، عضو طاقم مروحية الطوارئ، الحادث بأنه "مروع للغاية". وأضاف: "لقد أصيب بعضات خطيرة للغاية ، وفقد كمية كبيرة من الدم، علاوة على إصابته بسكتة قلبية".

وفي هجومين وقعا سبتمبر، تعرضت امرأة 46 عاماً وفتاة 12 عاماً لعضات أسماك قرش في يوم واحد بمنطقة سيد هاربر. وفقدت الفتاة ساقها في ذلك الهجوم، ما أدى إلى عملية مطاردة لأسماك القرش، اذ تم اصطياد ستة من أسماك القرش وقتلها في غضون أسبوع.وتعد منطقة جزر ويتصنداي المحيطة بـ "سيد هاربر" واحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في أستراليا، حيث يتردد عليها أكثر من 750 ألف زائر محلي ودولي سنوياً.

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