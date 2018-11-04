طفلة صينية تقضي على مدخرات والديها باللعب على هاتف محمول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

كم مرة تسبب طفلك لك بالاحراج بلعبه بهاتفك؟ اتصل بشخص ما مثلاِ ، أو كتب تعليقاً غير مفهوم لمديرك في العمل ؟هل حدث وأن تسبب لك بخسائر مالية، هل حدث أن اشترى تطبيقات مدفوعة؟ اليك هذه الطفلة التي استنزفت والديها حرفياً !

فقد أفادت تقارير إعلامية أن طفلة صينية تبلغ من العمر 11 عاماً استنزفت مدخرات والديها دون علمهما، بعد أن استخدمت هاتف والدتها القديم لدفع ثمن مقاطع الفيديو التي تشاهدها على الإنترنت.



وقالت وسائل إعلام صينية، إن لونغ شعرت بصدمة كبيرة، عندما اكتشفت أن حسابها البنكي تم إفراغه بالكامل، واختفى مبلغ 110 ألف يوان صيني (17110 دولار) من الحساب.



وبعد التحقق من سجلات المعاملات البنكية، اكتشفت لونغ أن ابنتها أنفقت المبلغ في غضون ستة أشهر تقريباً على مدفوعات الإنترنت، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتملك لونغ كشكاً لبيع الكعك في مدينة جينغتشو، وكانت أعطت هاتفها القديم لابنتها وهي تلميذة في الصف الخامس لتلهو به، ولسوء حظها، فقد كانت الفتاة تحفظ كلمة السر لحسابها البنكي، حيث سبق وحصلت عليه من والدتها لدفع ثمن بعض الوجبات السريعة.



إلا أن الطفلة اكتشفت أنها تستطيع أيضاً استخدام البطاقة البنكية لوالدتها لمشاهدة العروض على الإنترنت، ولم تكتشف الأم ما حدث إلا بعد فوات الأوان.



وسارعت لونغ لإبلاغ الشرطة وتعيين محام في محاولة لاستعادة مدخراتها البنكية، ويقول الخبراء إنها قادرة على ذلك، إذا استطاعت أن تثبت أن ابنتها البالغة من العمر 11 عاماً هي من أنفقت المال، حيث أن القانون الصيني يعتبرها قاصراً ولديها قدرة محدودة على التصرف بالأموال.

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