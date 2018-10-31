وظيفة مغرية.. 100 $ للساعة الواحدة لمن يلاعب الكلاب (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إذا كنت من عشاق الكلاب، فأنت الأكثر أهلية للحصول على هذه الوظيفة التي ستجني من خلالها 100 دولار كل ساعة.. فلك أن تخمن كم ستجني أسبوعيا؟ من الأكيد سيكون مبلغا كبيرا وهذا محفز جدا، فما هي طبيعة وظيفتك إذا كانت تتمحور على الكلاب فقط؟!

هذا الشخص المحظوظ الذي سيفوز بالوظيفة سيعمل بولاية تكساس الأمريكية، هناك سيكون ملزما بمرافقة الكلاب إلى الحديقة واللعب معهم، والاستجابة لكل متطلباتهم، ويقول المؤسس لتجمع الجراء بتكساس، "كايلي نونان"، "نتطلع لتوظيف أول الأشخاص الذي سيتكلفون برعاية الكلاب واللعب معهم، هناك فرصة حقيقية أمام الأشخاص المترشحين لجني الأموال من خلال اللعب برفقة الكلاب، وهناك مهام أخرى قد يلزم بها صاحب هذه الوظيفة"، وفق موقع "9gag"

يتوفر هذا التجمع الضخم للجراء على مرافق كثيرة منها منتزه يتضمن ألعابا خاصة بهم، بالاضافة إلى مناطق خاصة للسلالات الكبيرة والصغيرة ، مطعم للمرافقين، لكي يستمتع المرافقين بوقتهم، في نفس الوقت هناك شاشة لعرض الأفلام يمكن للكلاب وأصحابها الاستمتاع بالأفلام المعروضة..

فإذا كنت حريصا على تربية الكلاب ومرافقتهم، فلديك فرصة للحصول على وظيفة الأحلام لغاية 12 نوفمبر/ تشرين الثاني..

مصدر الصور موقع (9gag)

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