بعد تحطم سيارتها بالكامل.. إمرأة تنجو بأعجوبة في أريزونا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

قالت السلطات المحلية في "أريزونا" أن "امرأة فقدت السيطرة على سيارتها واصدمت بحاجز في ولاية "أريزونا"، لكنها تمكنت بأعجوبة من البقاء على قيد الحياة، رغم تحطم سيارتها.. وكانت السيدة البالغة من العمر 53 عاماً تقود سيارتها على طول طريق الولايات المتحدة رقم 60 في "ويكنبورغ" حينما فقدت السيطرة على سيارتها، ثم اخترقت سياجا على جانب الطريق وسقطت على بعد 50 قدما فاصدمت بشجرة..

وقالت ادارة السلامة العامة في ولاية "أريزونا" في بيان صحفي انه لم يكن أحد شاهدا على هذا الإصطدام الذي وقع في 12 اكتوبر/ تشرين الأول، الذي حدث قبل ستة أيام من العثور عليها، حيث فطنت صاحبة المزرعة لوجود جدار تالف فذهبت لتتحقق فوجدت السيدة السيارة محطمة، ثم اتصلت فورا بدورية الشرطة..

فحينما وقف رجال الأمن إلى جانب السياج المتضرر، لاحظوا وجود سيارة مشوهة محطمة على بعد حوالي 50 قدما من الطريق" ، كما جاء في بيان أصدره موقع "AZDPS "، مضيفًا أن الإدارة أرسلت أحد أفراد الفرقة، أن السيارة محطمة بالكامل، وأن صاحبتها تمكنت من النجاة بأعجوبة وهي في حالة إغماء بالمستشفى، ولا يعرف لحد الأن كيف تم إسعافها..

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