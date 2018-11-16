9 قتلى إثر عاصفة إعصارية جنوب الهند

أخبار الآن | تاميل نادو - الهند (صحف)

لقي تسعةُ أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، جراء اجتياح العاصفة الإعصارية "غاجا" ولاية تاميل نادو جنوب الهند. وطلبت السلطات المحلية من السكان البقاء في أماكنِ آمنة كما دعت الصيادين إلى تجنبِ الخروج إلى البحرِ وأصدرت أوامرِ بإغلاقِ المدارس والجامعات اليوم، وتوقع رجال الأرصاد أن تخفَ قوة العاصفة الإعصارية خلال الساعات القادمة أثناء تحركها غربًا.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث في تاميل نادو أن السلطات المحلية اتخذت إجراءً احترازيا بإجلاء 81 ألفا و948 شخصا من مناطق منخفضة في الولاية، وتم نقلهم إلى مناطق أكثر أمنا.

وأوضحت تقارير إخبارية ان العاصفة الاعصارية التي صحبتها أمطار أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص واصابة آخرين الى جانب اقتلاع آلاف الأشجار وتعطل التيار الكهربائي في عدد من المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في بيان إن العاصفة الإعصارية الشديدة القوة عبرت سواحل ولايتي (تاميل نادو) و (بودوتشيري) في منطقتي (ناغاباتينام) و (فيدارانيام) مصحوبة برياح تتراوح سرعتها بين 100 و 110 كيلومترات في الساعة قبل أن تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة في وقت مبكر من صباح اليوم.

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