أمريكا تدرس طلب تركيا بتسليم "غولن"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدرسُ طلباتِ تركيا لتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط ِللمحاولة الانقلابية عام 2016. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجيةالأمريكية هيذرت نويرت أن واشنطن مازالت تواصلُ التدقيق في المعطياتِ التي تقدمت بها الحكومة التركية من أجلِ دعم طلبها بتسليم غولن.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعية غولن - الذي كان يعتبره حليفه في السابق وأصبح عدوه -، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، لكن غولن الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا، ويحمل بطاقة غرين كارد، نفى ذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت في أكثر من مناسبة أنها تريد أدلة قانونية قاطعة من أنقرة من أجل المضي قدما في إجراءات قانونية بالولايات المتحدة لتسليمه. وشنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الآلاف ممن يعتقد أنهم من أنصار غولن، وأقالت أكثر من 160 ألف موظف حكومي، من بينهم عسكريون.

ويأتي الحديث عن احتمالية تسليم غولن إلى أنقرة بعد أسابيع من إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون الذي كان محتجزا في تركيا، في صفقة بين البلدين شملت رفع عقوبات أميركية على وزيرين تركيين.

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