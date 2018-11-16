إيران تعدم شخصين بتهمة "الإفساد في الأرض" وحيازتهما ذهباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقدمت السلطات الإيرانية، على إعدام رجلين متهمين بارتكاب "جرائم اقتصادية"، وذلك في إطار سعيها لمكافحة الجرائم المالية.

وبحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني، فإنّ "أحد الرجلين ويدعى وحيد مظلومين، كان متهماً بالتلاعب في سوق العملة، وأطلق عليه لقب "سلطان المسكوكات الذهبية"، لافتاً إلى أن "السلطات اعتقلت مظلومين ومعه أطنان من العملات الذهبية".

وكشف الموقع أنّ "الرجل الآخر الذي تمّ إعدامه مع مظلومين، كان جزءاً في شبكة الأخير، وشارك في بيع العملات الذهبية".

وأدانت السلطات القضائية الإيرانية الرجلين بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في القوانين الإسلامية.

وفي آب الماضي، تشكلت محاكم خاصة مختصة بمكافحة الجرائم المالية، وذلك بموافقة من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يمثل أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية.

وأصدرت المحاكم 7 أحكام بالإعدام على الأقل منذ تشكيلها، وقد نقل التلفزيون بعض المحاكمات على الهواء.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الأزمة الإقتصادية التي تواجهها إيران جراء العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها، لاسيما في قطاع النفط.

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