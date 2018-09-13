شاهد كيف اخترقت طائرة أمريكية عين إعصار فلورانس

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

نشر قسم أبحاث إعصار فلورانس الذي يضرب أمريكا مقطعا مصورا، لطائرة أمريكية، على متنها عدد من العلماء، في عين الإعصار الذي وصف بأنه شديد الخطورة..

وفي الفيديو، شوهدت الطائرة وهي تحلق في عين العاصفة، حيث يستطلع العلماء الساحل الشرقي الذي يستعد لفلورانس، وهو إعصار من الدرجة الرابعة.

وعين الإعصار منطقة شبه دائرية، قطرها يتراوح عادة من 30 إلى 65 كم، وتتميز بالجو الهادئ في وسط الأعاصير القوية.

وكان العلماء على متن طائرة (WP-3D Turboprop)، وهي تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وتمنح العلماء إمكانية الوصول إلى التروبوسفير السفلي والأوسط.

والتروبوسفير أو المتكور الدوار طبقة ملاصقة للأرض، تدخل فيها كل المرتفعات فوق سطح الأرض، بما في ذلك أعلى قمم الجبال.

وهي الطبقة الأولي من طبقات الجو، وأكثفها، وأقربها إلى الأرض. وتحتوي على 90 بالمئة من كتلة غلاف الأرض الجوي.

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