الأرصاد الأمريكية ترجح تزايد العاصفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رجحت هيئة الأرصاد الأمريكية ازدياد قوة العاصفة الاستوائية "فلورانس" على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وسط توقعات بموسم أعاصير نادر.

ويشير الباحثون إلى أن الاحتباس الحراري قد يكون سببا مرجحا في هذه الاضطرابات التي تحصل في الجو، وتنذر بتبعات أكثر خطورة إذا لم يتحرك العالم.

ويؤدي الاحتباس الحراري إلى زيادة طاقة المياه في البحر والمحيط، مما يسفر عن توليد أعاصير مدمرة اجتاح عدد منها الولايات المتحدة خلال هذا الموسم.

وقالت الباحثة في شؤون البيئة والمناخ، كريستي دال، إن هناك صلات مفترضة بين الأعاصير التي تحدث في عالمنا، وارتفاع درجة الحرارة في المحيطات.

ويوضح الباحث والأستاذ في جامعة كولورادو، فيل كلوتزباش، أن عواصف شمال المحيط الهادي أنتجت أكبر مستوى مما يعرف بـ"طاقة الإعصار المتراكمة" خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

ويشير الباحثون إلى أن هذا التزامن غير المعهود بين المحيطين سُجل في وقت سابق، لكن ذلك كان على نطاق أضيق وفي ظروف مختلفة، ويوضح كلوتزباش أن 9 أعاصير رصدت في المتوسط، بينما لوحظ 15 إعصارا في المحيط الهادي منذ بدء موسمي الأعاصير في المحيطين خلال مايو ويونيو الماضيين.

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