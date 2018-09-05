السعودية تحذر المبتعثين في 3 ولايات أمريكية من عاصفة محتملة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طالبت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، الطلاب السعوديين المبتعثين في عدة ولايات أمريكية بتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، من العواصف التي تشهدها بعض الولايات الأمريكية.

وحذرت الملحقية المبتعثين السعوديين في ولايات ألاباما وأركانساس و لويزيان من قدوم العاصفة، وتوخي الحيطة والحذر، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة آخر تطورات العاصفة.

وكانت ولاية لويزيانا الأمريكية قد أعلنت حالة الطوارئ، مع اقتراب العاصفة غوردون من ساحل خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة.

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