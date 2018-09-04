"إعصار جيبي" القوي يضرب اليابان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل شخصان وأصيب ما لا يقل عن عشرات آخرون في إعصار قوي يضرب اليابان منذ ربع قرن، حيث تسببت الرياح العاتية والامطار الغزيرة التي صاحبته في اضطرابات كبيرة في حركة النقل والعمل لدى الأفراد.

وضرب إعصار "جيبي"، الذي يعد الإعصار الحادي والعشرين في موسم الأعاصير في آسيا، مما وتسبب إعصار "جيبي"، في سقوط أسطح بعض البنايات وانقلاب شاحنات نقل كما جرف ناقلة نفط كبيرة راسية في خليج اوساكا (غرب) لتصطدم بجسر مؤدي لمطار كانساي.

وألغيت كافة الرحلات في مطار كانساي الذي قالت وسائل إعلام إن مدارجه وقبوه فاضت بمياه الأمواج التي سببها الاعصار، فيما تسبب الطقس السيئ في انقطاع الكهرباء وفوضى في قطاع النقل في كثير من ارجاء البلاد.

وضرب الإعصار "جيبي" ترافقه رياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة غرب البلاد حوالي منتصف نهار الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وعبرت الرياح التي تتحرك بسرعة كبيرة البلاد، ومع حلول المساء كانت على وشك مغادرة اليابسة نحو البحر من ايشيكاوا في وسط اليابان.

وقالت وسائل إعلام محلية أن شخصين قتلوا جراء الاعصار من بينهم رجل عمره 71 عاما في ولاية شيغا بعد أن سقط عليه مستودع بسبب الرياح العاتية.



اقرا ايضا

توقعات بوقف اليابان وارداتها النفطية الإيرانية

اجتماع سري بين اليابان وكوريا الشمالية في فيتنام