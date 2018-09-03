توقعات بوقف اليابان لوارداتها النفطية الإيرانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتوقع الصحف اليابانية وقف عملاء النفط اليابانيين واردات النفط الخام من إيران في أكتوبر المقبل، وذلك استجابة لمطالب واشنطن.

وتستعد البنوك اليابانية الرئيسية لوقف المعاملات المتعلقة بإيران، الأمر الذي سيجعل من الصعب على الموزعين معالجة المدفوعات حتى إذا استمروا في شراء النفط الإيراني.



وقد تؤدي هذه الخطوة لرفع أسعار الوقود في اليابان، إذ أن النفط الإيراني أرخص من الموزعين الآخرين.

وقالت وكالة "جيجي بريس" اليابانية، إن طوكيو لم تفلح في الحصول على استثناء أميركي من العقوبات، في حال استمرت في شراء النفط الإيراني.



وتبحث اليابان حاليا استبدال إيران بمصدر آخر للنفط، منها دول في الشرق الأوسط، حيث أن 80% من النفط الياباني مستورد.



وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو من الاتفاق النووي مع طهران وبدأ الشهر الماضي في إعادة فرض العقوبات التي تمنع دولا أخرى من التجارة مع إيران.

ويبدأ سريان المرحلة الثانية من العقوبات التي تستهدف قطاعي النفط والبنوك في إيران في 5 نوفمبر.

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