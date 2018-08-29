اجتماع سري بين اليابان وكوريا الشمالية في فيتنام

أخبار الآن | واشنطن - امريكا (وكالات)

كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن إجتماع سري جرى بين اليابان وكوريا الشمالية في فيتنام الشهر الماضي من دون إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت طوكيو قد طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتناول في قمته التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قضية خطف مواطنين يابانيين في السبعينات والثمانينات والتي تزعم بيونج يانج أن المسألة قد تمت تسويتها.

وقالت الصحيفة ان عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن غضبهم من أن اليابان لم تكن صريحة بشأن الاجتماع، على الرغم من تحديثات واشنطن شبه المستمرة لطوكيو بشأن تعاملاتها مع كوريا الشمالية.

ووفقا للصحيفة فإن المحادثات أجريت بين رئيس مكتب الاستخبارات والأبحاث في الحكومة اليابانية ومسؤول كوري شمالي كبير مسؤول عن إعادة الوحدة كيم سونج هاي.

وفي طوكيو ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن وزير شئون مجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوجا رفض اليوم الأربعاء التعليق على التقرير.

واعترف المسئولون في طوكيو بأنه لا يمكن الاعتماد فقط على الولايات المتحدة في التفاوض بشأن عودة المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي بعد القمة في يونيو الماضي أنه أثار قضية الاختطاف لكن البيان المشترك الصادر عن القادة لم يتطرق إلى حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ومن ضمنها مسألة الاختطاف.

وقد أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن استعداده لعقد قمة مع كيم لمناقشة القضية التي مضى عليها عدة عقود كما أجرى مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية اتصالاً غير رسمي مع الجانب الكوري الشمالي في منتدى أمني في أولان باتور بعد أيام من قمة ترامب - كيم.

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