اليابان في مواجهة "جيبي".. أعنف إعصار منذ 25 عاما (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضرب اليابان أعنف إعصار تعرفه البلاد منذ ربع قرن.

ووصل اعصار "جيبي" الى اليابسة اليابانية قرب اوساكا، حيث ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 340 آخرين.

إعصار "جيبي" خلّف أضرارا بالغة في مناطق مختلفة من البلاد فضلا عما تسببه في حركة حركة المرور والملاحة الجوية

نتيجة سرعة الامطار والرياح التي فاقت سرعتها الـ 200 كلم في الساعة تضررت المنازل، وفاضت المياه معرضة حياة الكثيرين للخطر

في كيوتو انهار بفعل الرياح العاتية قسم من سقف محطة قطارات، واصيب عدد من الأشخاص.

في خليج اوساكا جرفت الرياح ناقلة نفط لتصطدم بجسر مخلفة الضرر في كليهما، حيث يمثل هذا الجسر الممر الوحيد الى مطار كنساي الدولي المبني على جزيرة اصطناعية وهو ثالث أكثر المطارات اليابانية ازدحاما.

واضطرت السلطات الى اغلاق المطار وتقطعت السبل بآلاف المسافرين، كما تسبب الاعصار المذكور بالغاء حوال 700 رحلة جوية اضافة الى عرقلة حركة النقل والقطارات

وبسبب إعصار اليابان شب حريق هائل والتهم عشرات السيارات.

اعصار "جيبي" يتجه شمالا حيث بات على وشك مغادرة اليابسة الى البحر، رغم ذلك ابقت السلطات على حالة التأهب بسبب خطر الرياح العاتية، والانزلاقات الطينية المحتملة، والفياضانات.

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