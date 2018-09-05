إعصار جيبي يضرب اليابان ويخلف قتلى وأضرار جسيمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 340 آخرين جراء الإعصار جيبي الذي وصفته السلطات بأنه أعتى عاصفة تضرب اليابان في 25 عاما.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) إن نحو ثلاثة آلاف شخص قضوا الليل في مطار كانساي الدولي بعد أن اصطدمت ناقلة بجسر يربط المطار ومدينة إيزوميسانو. ولم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة الـ 11 .



وذكرت الهيئة أن المطار ظل مغلقا اليوم الأربعاء مما أدى إلى إلغاء 162 رحلة، وغمرت المياه أحد مدارجه والطابق السفلي من مبنى المطار.

وظهر الثلاثاء بدأ الإعصار جيبي باجتياح الأرخبيل من ساحله الغربي ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها القصوى الى 216 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة.

واقتلعت الزوابع القوية أسقف منازل وأشجاراً وقلبت سيارات وشاحنات رأساً على عقب ودفعت سفينة شحن زنتها 2591 طنا كانت راسية في خليج أوساكا وجعلتها تصطدم بجسر بحري يؤدي إلى مطار كانساي الدولي المبني على جزيرة اصطناعية.

وأدى اصطدام السفينة بالجسر المؤدّي إلى المطار إلى تضرّر الجسر، كما أن المياه غمرت أقساماً عديدة من المطار مما دفع السلطات إلى إغلاقه. والأربعاء سيّرت السلطات عبّارات تولّت نقل المسافرين الذي احتجزوا في المطار وعددهم حوالى ثلاثة آلاف إلى مطار كوبي الواقع الى الغرب منه كي يتابعوا رحلاتهم من هناك.

وبعدما ألغت حوالى 800 رحلة جوية الثلاثاء بسبب الإعصار، أعلنت شركات الطيران أنها ستلغي الأربعاء 160 رحلة أخرى.

أما سكك الحديد التي علّقت حركة قطاراتها الثلاثاء تحسّباً فعاودت عملها بصورة شبه اعتيادية الأربعاء.

وذكرت الهيئة أن المطار ظل مغلقا اليوم الأربعاء مما أدى إلى إلغاء 162 رحلة، وغمرت المياه أحد مدارجه والطابق السفلي من مبنى المطار.

وظلت حوالي 1.3 مليون أسرة ، بما في ذلك 1.1 مليون في منطقة كينكي ، بدون كهرباء في وقت مبكر الأربعاء ، وفقا لشركات الكهرباء المحلية.

وجيبى هو أقوى إعصار يصل إلى اليابسة في اليابان منذ عام 1993 ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو.

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