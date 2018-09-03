اليابان تستعد لمواجهة إعصار جيبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلن خبراءٌ في مجالِ الأرصادِ الجوية إن اليابان تستعدُ لوصولِ الإعصار جيبي؛ إذ تحركت العاصفةُ شمالا باتجاه الجزر في أحدث مظاهر الطقس السيء التي تتعرض لها اليابان هذا الصيف.



حيث تَتَعرض اليابان إلى سِلسلةٍ من أحداث الطقس السيء منذ بداية تموز، مثل ارتفاعِ درجاتِ الحرارة التي حطمت الرقم القياسي، بالإضافة إلى فيضاناتٍ وانهياراتٍ أرضيةٍ مدمرة.

واشتدت قوة جيبي ليصبح إعصارا هائلا الأسبوع الماضي، لكنه ضعف مع تحركه نحو الشمال ومن المرجح أن يصبح إعصارا من الفئة الثانية أو الأولى عندما يضرب اليابان يوم الثلاثاء، ويحتمل أن يكون ذلك بالقرب من مدينة أوساكا التي تقع في الغرب وتعد ثاني أكبر مدن اليابان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أجزاء من غرب اليابان يحتمل أن تشهد هطول أمطار تصل إلى 300 ملليمتر خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح يوم الثلاثاء، وستصل سرعة الرياح إلى 216 كيلومترا في الساعة بمجرد أن تصل العاصفة إلى اليابسة.

ويتوقع أن يكون مسار العاصفة قريبا من مناطق في غرب اليابان تعرضت لأمطار وفيضانات مميتة أودت بحياة أكثر من 200 شخص في يوليو تموز. وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تشتد سرعته بمجرد وصوله إلى اليابسة، مما سيحد من كمية الأمطار التي ستسقط في مكان واحد.

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