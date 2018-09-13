رغم تراجع قوة الإعصار الا انه لا يزال خطرا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تراجعت قوة الإعصار فلورنس إلى الفئة الثانية في الساعات الماضية مع اقترابها من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفق ما أعلن المركز الأمريكي للأعاصير.

وقال المركز الأمريكي للأعاصير ان الإعصار فلورانس الذي يتقدم باتجاه الساحل الشرقي للولايات المتحدة خسر بعضا من قوته وتراجع درجة واحدة إلى إعصار من الفئة الثانية، محذرا في الوقت نفسه من أن العواصف والأمطار التي سيتسبب بها الإعصار ستخلف أضرارا جسيمة.

ومع اقتراب فلورنس من الساحل الشرقي للولايات المتحدة يواصل سكان المناطق المهددة استعداداتهم لمواجهة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي سيتسبب بها.وأصدرت السلطات أوامر إجلاء 1,7 مليون شخص في كارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية وفرجينيا.

وهذه الولايات الثلاث هي المهددة أكثر بالإعصار فلورنس الذي يتقدم نحو غرب وشمال غرب البلاد بسرعة تبلغ 26 كلم في الساعة ويتوقع أن يصل الخميس إلى السواحل الأمريكية، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

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